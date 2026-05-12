Силуанов рассказал о встрече управляющих НБР в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ Ежегодное заседание совета управляющих Нового банка развития, созданного странами БРИКС, впервые пройдет в Москве 14–15 мая 2026 года.

На встрече в Москве управляющие НБР обсудят развитие мировой экономики в условиях событий в Ормузском проливе.

Россия ожидает восемь иностранных делегаций на Совете управляющих, примерно половина из которых будет представлена на уровне министров финансов, включая страны-основатели БРИКС.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Управляющие Нового банка развития (НБР) в рамках двусторонних встреч на полях заседания в Москве обсудят развитие мировой экономики в условиях событий в Ормузском проливе, рассказал в интервью РИА Новости глава Минфина России Антон Силуанов в преддверии заседания совета управляющих НБР.

Главной темой заседания совета управляющих НБР станет финансирование развития в эпоху технологической революции.

"В новом стратегическом цикле до 2031 года развитие технологий станет одним из важнейших направлений деятельности банка", – сказал Силуанов, отвечая на вопрос о главной теме заседания совета управляющих НБР. Эта тема будет обсуждаться в рамках подготовки новой пятилетней стратегии института развития. Действующая стратегия НБР завершается в этом году.

"В преддверии годового собрания были подготовлены исследования о потенциале стран БРИКС и роли банков развития в финансировании технологий. По текущим оценкам, совместная работа в области технологического развития позволит ежегодно привлечь в сферу более чем 2,5 триллиона долларов, экспорт высокотехнологичных товаров вырастет с 12% до 28% ВВП, а стоимость акций на фондовом рынке может увеличиться на 1,4 триллиона долларов", - заявил Силуанов.

Россия, по его словам, выдвинула ряд инициатив по стратегическому развитию НБР. "В фокусе – инновационное развитие, кратный рост проектной деятельности, акцент на мобилизацию собственных ресурсов стран Глобального Юга, включая рынки капитала", - сообщил глава Минфина России.

"Сегодня банкам развития необходимо становиться архитекторами инновационной среды, участвовать в создании условий, при которых идея превращается в новые технологии и современные рабочие места", – подчеркнул Силуанов.

"На таких встречах всегда обсуждаются вопросы мировой экономики и двусторонних отношений. Сегодня наиболее актуальные темы – развитие мировой экономики в условиях событий в Ормузском проливе , как эта ситуация воздействует на стоимость цен на энергоресурсы, стоимость логистики, удобрений, продовольствия и так далее", - сказал Силуанов

По его словам, Россия уже видит широкий интерес к этому мероприятию. "На Совете управляющих в Москве ожидаем восемь иностранных делегаций, примерно половина из которых будет представлена на уровне министров финансов, включая страны-основатели БРИКС. Это говорит о заинтересованности стран в обсуждении заявленной нашей страной повестки Совета", - глава Минфина

"Россия была и остается частью международного сообщества, мировой экономики. Мы открыты для диалога и развития взаимовыгодных отношений со странами", - подчеркнул министр.

В рамках заседания также планируются двусторонние встречи Силуанова с ключевыми странами-партнерами. "Среди двусторонних тем – обсуждение расчетов во взаимной торговле, координация работы в международных институтах, новые идеи по стимулированию роста экономик и другие", - рассказал он.

Удары по нефтедобывающим странам Персидского залива и фактическое закрытие Ираном Ормузского пролива, через который идет пятая часть мировых поставок нефти и газа, негативно сказались на добыче и экспорте. До начала конфликта 28 февраля через этот водный путь на рынок поступало около 20 миллионов баррелей нефти в день.

Договориться по разблокировке пролива пока не удается. В понедельник президент США Дональд Трамп назвал ответ Тегерана на предложения США по мирному урегулированию совершенно неприемлемым.