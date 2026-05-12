09:07 12.05.2026 (обновлено: 11:08 12.05.2026)
МВД предупредило о новой схеме мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу, сообщили в УБК МВД России.
"Большинство граждан никогда с ней не сталкивались. И это действительно так, потому что ГФС занимается специальной государственной связью и доставкой служебной корреспонденции между органами власти, а не работой с физическими лицами", — говорится в заявлении ведомства.
Аферисты рассказывают о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств" и других вымышленных процедурах. Они также пытаются привлечь к некой "стажировке" или "внештатной работе" в несуществующих подразделениях.
В таких историях нередко фигурируют люди "в гражданском" — в обычной повседневной одежде. Однако ГФС — это военизированная госслужба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием. Ее представители не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами "для проверки", предупредили в управлении.
