МВД предупредило о новой схеме мошенников

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости . Мошенники все чаще используют в своих легендах Государственную фельдъегерскую службу, сообщили в УБК МВД России.

Аферисты рассказывают о "спецкурьерах", "декларации наличных", "проверке средств" и других вымышленных процедурах. Они также пытаются привлечь к некой "стажировке" или "внештатной работе" в несуществующих подразделениях.

В таких историях нередко фигурируют люди "в гражданском" — в обычной повседневной одежде. Однако ГФС — это военизированная госслужба со строгим регламентом работы и форменным обмундированием. Ее представители не приезжают к гражданам за деньгами, банковскими картами, ценностями или документами "для проверки", предупредили в управлении.