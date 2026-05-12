11:41 12.05.2026
Акция в честь 9 Мая собрала более 140 тысяч молодежи Московской области

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Более 140 тысяч молодых людей приняли участие в акции "Наследники Победы" в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики Московской области.
Всероссийская акция запущена Федеральным агентством по делам молодежи, ее главная цель — чтобы молодые люди знали и помнили героев страны.
"День Победы — это главный праздник нашей страны, и каждый раз Московская область подходит к нему с особым трепетом и ответственностью. В этом году в регионе прошло более 900 мероприятий, объединивших порядка 140 тысяч молодых людей. Наши волонтеры и молодежь навещали и поздравляли ветеранов, ухаживали за мемориалами и памятниками героям Великой Отечественной войны", — отметила министр информации и молодежной политики региона Екатерина Швелидзе, ее слова приводит пресс-служба.
Активисты молодежных и волонтерских организаций традиционно раздавали один из главных атрибутов праздника — георгиевские ленточки. Только в Королеве ребята раздали 7 тысяч лент, в Егорьевске — более 5 тысяч, а в Сергиевом Посаде и Щелкове — по 3 тысячи символов воинской славы. Каждую ленточку добровольцы вручали с рассказом о ее истории и ношении у самого сердца.
Память о защитниках Родины нашла отражение и в акции "Лучи Победы". Вечером 8 и 9 мая во многих городах Подмосковья зажглись огненные картины из тысяч свечей, а исторические памятники были подсвечены прожекторами. В Балашихе зажгли огненную картину из 500 свечей у мемориала. В церемонии приняли участие активисты, молодежные организации и участники специальной военной операции, почтившие память павших минутой молчания.
Также прошли танцевальные флешмобы "Память хранит имена". На площадях и в парках молодежь в единой стилистике военных лет исполняла "Вальс Победы", отдавая дань уважения героям. Например, в Воскресенске 19 пар волонтеров исполнили "Севастопольский вальс", после чего провели мастер-класс по московской кадрили для всех желающих.
Фотовыставки "Медицинские подвиги в зоне боевых действий", организованные совместно с "Волонтерами-медиками", показали трудовые будни врачей в годы войны и в зоне СВО. Выставка в Жуковском наглядно напомнила о военном госпитале, работавшем там в годы войны, и нашла отклик у 1,5 тысячи зрителей. Всего же такие экспозиции прошли в 19 медицинских колледжах и учреждениях культуры региона.
Кроме того, прошли "Встреча победителей с наследниками Победы" и "От наследников Победы". Вернувшиеся со специальной военной операции военнослужащие навещали ветеранов, оказывали им адресную помощь и записывали видеопоздравления со словами благодарности за воспитание патриотов.
Мероприятия прошли в рамках национального проекта "Молодежь и дети".
