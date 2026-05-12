Фидан заявил о возможности новой формулы мира между США и Ираном
23:12 12.05.2026
Фидан заявил о возможности новой формулы мира между США и Ираном

Al Jazeera: Турция считает возможным найти формулы мира между США и Ираном

© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Турция считает возможным найти компромиссную формулировку для урегулирования конфликта между США и Ираном, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на главу МИД республики Хакана Фидана.
  • По словам Фидана, одной из главных сложностей посреднических усилий становится поиск новых подходов в ситуации, когда переговорный процесс заходит в тупик.
  • Глава МИД Турции отметил, что необходимы надежные внешние партнеры, способные содействовать дипломатическому урегулированию.
АНКАРА, 12 мая — РИА Новости. Турция считает возможным найти компромиссную формулировку для урегулирования конфликта между США и Ираном, сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на главу МИД республики Хакана Фидана.
«
"Анкара считает возможным пересмотреть существующие предложения США и Ирана и найти "приемлемую формулировку", с которой смогут согласиться обе стороны", — сообщает телеканал со ссылкой на заявление Фидана.
Перевод выступления главы турецкого внешнеполитического ведомства на английский язык распространило турецкое госагентство Anadolu.
По словам Фидана, одной из главных сложностей посреднических усилий становится поиск новых подходов в ситуации, когда переговорный процесс заходит в тупик. Глава МИД Турции отметил, что именно поэтому необходимы надежные внешние партнеры, способные содействовать дипломатическому урегулированию.
Фидан также подчеркнул, что страны региона продолжают предпринимать усилия для поддержки переговорного процесса между Вашингтоном и Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
