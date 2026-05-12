В России оба работающих родителя могут оформить отпуск при рождении двойни

Краткий пересказ от РИА ИИ Оба работающих родителя при рождении двойни могут оформить отпуск по уходу за ребенком.

Каждый из родителей сможет получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет в размере 40% своего среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска.

Если отпуск оформляет только один родитель, например мама, она получит пособие в размере 40% своего среднего заработка на каждого ребенка, то есть в сумме это будет 80% от среднего заработка за два предыдущих года.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Отпуск по уходу за ребенком в России могут оформить оба работающих родителя при рождении двойни, сообщил Минтруд.

"При рождении двойни отпуск по уходу за ребенком могут оформить оба работающих родителя. Например, мама – за одним ребенком, папа – за другим", - говорится в сообщении на платформе "Макс"

Уточняется, что в этом случае каждый из родителей, фактически осуществляющий уход за ребенком, сможет получить ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Так, каждый из них получит право оформить пособие в размере 40% своего среднего заработка за два года, предшествующих началу отпуска. Поскольку расчет делается отдельно для каждого родителя, размер выплат может отличаться.