Рейтинг@Mail.ru
МИД обвинил ЕС в вопиющем лицемерии - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:24 12.05.2026 (обновлено: 12:54 12.05.2026)
МИД обвинил ЕС в вопиющем лицемерии

МИД: ЕС показал вопиющее лицемерие, введя 20 пакетов санкций против России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД Александр Грушко обвинил Евросоюз в вопиющем лицемерии.
  • Объединение ввело 20 пакетов антироссийских санкций, но при этом с 2014 года игнорировало операцию Киева против жителей Донбасса.
  • По словам Грушко, эти действия — свидетельство абсолютной недоговороспособности.
МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Евросоюз проявил вопиющее лицемерие, вводя санкции против России, но при этом с 2014 года игнорируя так называемую "антитеррористическую операцию" Киева против жителей Донбасса и оказывая ему всяческую поддержку, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
Как отметил Грушко, ЕС ввел уже 20 пакетов антироссийских санкций, однако с 2014 года игнорировал операцию Киева против собственного народа на Донбассе.
“Это поразительно, потому что если Евросоюз занимает принципиальную позицию..., двадцать пакетов (санкицй - ред.) вообще-то должно было быть введено против киевского режима, и никаких поощрений в виде безвизовых режимов, соглашений об ассоциации всего того… не могло быть и речи. Поэтому это пример вопиющего лицемерия и свидетельство абсолютной недоговороспособности этих людей, которые прежде всего сидят в Брюсселе”, - сказал он журналистам.
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Каллас допустила, что станет переговорщиком от ЕС в диалоге с Россией
11 мая, 18:36
 
РоссияКиевДонбассЕвросоюзВ миреАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала