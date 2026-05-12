МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Евросоюз проявил вопиющее лицемерие, вводя санкции против России, но при этом с 2014 года игнорируя так называемую "антитеррористическую операцию" Киева против жителей Донбасса и оказывая ему всяческую поддержку, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
“Это поразительно, потому что если Евросоюз занимает принципиальную позицию..., двадцать пакетов (санкицй - ред.) вообще-то должно было быть введено против киевского режима, и никаких поощрений в виде безвизовых режимов, соглашений об ассоциации всего того… не могло быть и речи. Поэтому это пример вопиющего лицемерия и свидетельство абсолютной недоговороспособности этих людей, которые прежде всего сидят в Брюсселе”, - сказал он журналистам.