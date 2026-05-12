Британия нагнетает российскую угрозу в Центральной Азии, заявили в МИД
12:15 12.05.2026
Британия нагнетает российскую угрозу в Центральной Азии, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор третьего департамента СНГ МИД России Александр Стерник заявил, что политика Великобритании в Центральной Азии нацелена на искусственное нагнетание "российской угрозы" в регионе.
  • Александр Стерник добавил, что государства ЕС в последние годы превратились в серьезный вызов для России в региональной политике.
ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая - РИА Новости. Политика Великобритании в Центральной Азии нацелена на искусственное нагнетание "российской угрозы" в регионе, заявил директор третьего департамента СНГ МИД России Александр Стерник.
"Ее (Великобритании - ред.) политика нацелена на то, чтобы создавать в государствах Центральной Азии такой искусственно нагнетаемый синдром "российской угрозы". Исходя из этой философии и развивается сотрудничество с ними по линии Лондон - Центральная Азия", - сказал Стерник на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он добавил, что для российской стороны государства Европейского союза в последние годы превратились в серьезный вызов в региональной политике.
"Они не скрывают своего намерения нанести России "стратегическое поражение" на Западе и примерно с теми же, слегка завуалированными, целями работают с нашими партнерами", - подчеркнул дипломат, отметив, что делается это с использованием эвфемизмов "диверсификация экономики", "защита от внешних угроз".
Центральноазиатская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" проходит в Геленджике 12-13 мая. Основная тема форума в этом году - "Россия и Центральная Азия: навигация в новом мировом устройстве".
