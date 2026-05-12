Лавров проведет переговоры с главой МИД Индии

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром 13 мая в рамках своего визита в Нью-Дели, заявили во вторник в МИД РФ.