Запад пытается переформатировать Центральную Азию, заявил МИД

ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая – РИА Новости. Запад не оставляет попыток переформатировать Центральную Азию под себя, он стремится превратить ее в плацдарм угроз безопасности России, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Сегодня Запад не оставляет попыток переформатировать этот регион под себя, обеспечить доступ к его природным ресурсам, поставить под контроль пролегающие через него транспортные коридоры. Он стремится превратить страны Центральной Азии в плацдарм для создания угроз безопасности России", - сказал Галузин, выступая на конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".