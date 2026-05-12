Мерца освистали во время речи на съезде объединения немецких профсоюзов

Краткий пересказ от РИА ИИ

Ранее Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, набрав среднюю оценку 2,9 балла в исследовании института INSA для газеты Bild.

БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца освистали во время его выступления на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB.

"Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования", - заявил Мерц во время выступления, трансляцию которого вел телеканал Welt

По его словам, этот пакет мер "требует чего-то от каждого".

"От каждого, дамы и господа. Все должны внести свой вклад", - подчеркнул канцлер.

В ответ из зала раздались громкие неодобрительные выкрики и освистывание, однако Мерц продолжал речь. Неодобрительные возгласы и насмешливый смех неоднократно повторялись во время его выступления, например, когда он говорил о необходимости пенсионной реформы.

Мерц в свою очередь заявил, что ожидает от бизнеса и работников открытости к переменам, так как только так можно "сохранить социальное государство".