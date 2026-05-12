Рейтинг@Mail.ru
Мерца освистали во время речи на съезде объединения немецких профсоюзов - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 12.05.2026 (обновлено: 14:54 12.05.2026)
Мерца освистали во время речи на съезде объединения немецких профсоюзов

Канцлера ФРГ Мерца освистали во время выступления на съезде профсоюзов

© REUTERS / Annegret HilseКанцлер Германии Фридрих Мерц выступает на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB. 12 мая 2026
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB. 12 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© REUTERS / Annegret Hilse
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB. 12 мая 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Канцлера ФРГ Фридриха Мерца освистали во время его выступления на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB.
  • Мерц заявил, что реформы должны сохранить рабочие места и создать новые, а также подчеркнул необходимость мер по экономии в сфере государственного медицинского страхования.
  • Ранее Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, набрав среднюю оценку 2,9 балла в исследовании института INSA для газеты Bild.
БЕРЛИН, 12 мая - РИА Новости. Канцлера ФРГ Фридриха Мерца освистали во время его выступления на федеральном съезде Объединения немецких профсоюзов DGB.
"Реформы должны сохранить рабочие места и создать новые. В этом вся суть. Именно поэтому мы планируем меры по экономии в сфере государственного медицинского страхования", - заявил Мерц во время выступления, трансляцию которого вел телеканал Welt.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Мерц заявил об общей нервозности в Германии
29 апреля, 13:14
По его словам, этот пакет мер "требует чего-то от каждого".
"От каждого, дамы и господа. Все должны внести свой вклад", - подчеркнул канцлер.
В ответ из зала раздались громкие неодобрительные выкрики и освистывание, однако Мерц продолжал речь. Неодобрительные возгласы и насмешливый смех неоднократно повторялись во время его выступления, например, когда он говорил о необходимости пенсионной реформы.
Мерц в свою очередь заявил, что ожидает от бизнеса и работников открытости к переменам, так как только так можно "сохранить социальное государство".
Ранее Мерц стал самым непопулярным политиком в стране, как следовало из исследования института INSA для газеты Bild. Согласно данным исследования, Мерц занял последнюю строчку из 20, набрав среднюю оценку 2,9 балла.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Вагенкнехт назвала Мерца канцлером бедных
15 февраля, 14:07
 
В миреГерманияФридрих МерцWeltBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала