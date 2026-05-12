Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель попала в базу "Миротворца"

ДОНЕЦК, 12 мая – РИА Новости. Бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель внесена в базу сайта "Миротворец" за призывы к капитуляции Украины, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные Мендель внесены в базу "Миротворца" 12 мая. Ей вменяется участие в актах гуманитарной агрессии против Украины, распространение нарративов российской пропаганды и манипулирование общественно значимой информацией, призывы к капитуляции Украины и опосредованное участие в информационно-психологических спецоперациях России против Украины.
Поводом для внесения в базу стали высказывания Мендель о том, что украинская делегация на переговорах в Стамбуле весной 2022 года была готова согласиться на все требования РФ ради прекращения войны, а также ее заявление в интервью американскому Такеру Карлсону, что Зеленский является одним из главных препятствий на пути к миру. Также сайт обвиняет Мендель в ряде других публичных высказываний.
Мендель сообщила в интервью Карлсону, что никогда лично не видела, как Зеленский употребляет наркотики, но встречалась со многими людьми, которые подтвердили, что видели, как он употреблял наркотики в разных клубах. Как сообщила Мендель, Зеленский после похода в уборную перед интервью выходил "другим человеком", был полон энергии. Также в интервью американскому журналисту Мендель заявила, что людей отправляют на фронт за критику в адрес Зеленского. По ее словам, Зеленский говорил, что ему нужна такая же пропаганда, как у Геббельса. Мендель назвала его диктатором, который намерен остаться навсегда у власти на Украине.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов. Также на "Миротворце" не раз публиковались личные данные несовершеннолетних. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
