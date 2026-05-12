МЧС планирует построить более 20 объектов в Арктике до 2050 года

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. МЧС России планирует построить в арктической зоне страны до 2050 года более 20 объектов для защиты населения и территорий, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
Отмечается, что продолжается обустройство аэродромной инфраструктуры. Летчики и спасатели проходят курс теоретической и практической подготовки.
"В ближайшие годы поэтапно созданные авиационные звенья появятся на базе вертолетов Ми-38ПС в Тикси, Диксоне и Анадыре", - приводит пресс-служба слова главы министерства Александра Куренкова.