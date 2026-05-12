Путин разрешил отсрочку от призыва обучающимся в организациях МЧС

- Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва части обучающихся в организациях МЧС России.
- Отсрочку смогут получить обучающиеся по очной форме в должности курсанта, зачисленные в образовательные организации МЧС после получения среднего профессионального образования.
- Право на отсрочку получат не более 200 человек в год.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва части обучающихся в организациях МЧС России, зачисленных после получения среднего профессионального образования, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"Предоставлять право на оторочку от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации (не более 200 человек в год), обучающимся в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее образовательные организации), по очной форме обучения в должности курсанта и зачисленным в образовательные организации непосредственно после получения среднего профессионального образования, направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) образовательных программ, реализуемых образовательными организациями", - говорится в тексте указа.