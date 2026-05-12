16:23 12.05.2026 (обновлено: 16:32 12.05.2026)

Путин разрешил отсрочку от призыва обучающимся в организациях МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва части обучающихся в организациях МЧС России.
  • Отсрочку смогут получить обучающиеся по очной форме в должности курсанта, зачисленные в образовательные организации МЧС после получения среднего профессионального образования.
  • Право на отсрочку получат не более 200 человек в год.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праве на отсрочку от призыва части обучающихся в организациях МЧС России, зачисленных после получения среднего профессионального образования, документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
"﻿﻿﻿Предоставлять право на оторочку от призыва на военную службу гражданам Российской Федерации (не более 200 человек в год), обучающимся в образовательных организациях высшего образования, находящихся в ведении министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее образовательные организации), по очной форме обучения в должности курсанта и зачисленным в образовательные организации непосредственно после получения среднего профессионального образования, направленность (профиль) которого соответствует направленности (профилю) образовательных программ, реализуемых образовательными организациями", - говорится в тексте указа.
