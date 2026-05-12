Рейтинг@Mail.ru
Евгений Матушкин: россиян и белорусов объединяет общая Великая Победа - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
12:53 12.05.2026
Евгений Матушкин: россиян и белорусов объединяет общая Великая Победа

Спикер Тамбовской облдумы Матушкин: россиян и белорусов объединяет общая Победа

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думыМемориальная доска уроженцам Тамбовской области, защищавшим Брестскую крепость и освобождавшим Белорусскую ССР от фашистов
Мемориальная доска уроженцам Тамбовской области, защищавшим Брестскую крепость и освобождавшим Белорусскую ССР от фашистов - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной думы
Мемориальная доска уроженцам Тамбовской области, защищавшим Брестскую крепость и освобождавшим Белорусскую ССР от фашистов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россиян и белорусов объединяет общая история, общая Великая Победа, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
В рамках празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Бресте состоялось открытие мемориальной доски уроженцам Тамбовской области, защищавшим Брестскую крепость и освобождавшим Белорусскую ССР от фашистов. В торжественной церемонии приняли участие представители Тамбовской областной думы.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин: ветераны Тамбовской области внесли вклад в развитие страны - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Матушкин: ветераны Тамбовской области внесли вклад в развитие страны
8 мая, 10:44
На Аллее памяти Гарнизонного кладбища Брестской крепости установлены мемориальные доски, увековечившие память павших воинов из разных регионов России. Открытие памятной доски в честь воинов-тамбовчан является знаменательным событием, подчеркнул Матушкин.
"Сегодня особенно важно делать все возможное, чтобы сохранить память о событиях военного лихолетья и передать ее нашей молодежи, чтобы она гордилась великим подвигом наших героев, совершенным во имя свободы и независимости Родины, во имя будущих поколений. Россиян и белорусов объединяет общая история, общая Великая Победа", — приводит слова Матушкина пресс-служба Тамбовской областной думы.
Он добавил, что защитники Брестской крепости стали олицетворением беспримерного мужества, стойкости и патриотизма.
"Сердечно благодарю белорусский народ за глубокое уважение, почитание подвига советского солдата, победившего фашизм, за увековечение памяти погибших на Брестской земле тамбовчан", — заключил спикер регионального парламента.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Матушкин: земскими работниками культуры в 2025 году стали 4 специалиста
30 апреля, 11:52
 
Тамбовская областьТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаБрест
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала