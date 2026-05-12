Евгений Матушкин: россиян и белорусов объединяет общая Великая Победа

Мемориальная доска уроженцам Тамбовской области, защищавшим Брестскую крепость и освобождавшим Белорусскую ССР от фашистов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Россиян и белорусов объединяет общая история, общая Великая Победа, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

В рамках празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в Бресте состоялось открытие мемориальной доски уроженцам Тамбовской области, защищавшим Брестскую крепость и освобождавшим Белорусскую ССР от фашистов. В торжественной церемонии приняли участие представители Тамбовской областной думы.

На Аллее памяти Гарнизонного кладбища Брестской крепости установлены мемориальные доски, увековечившие память павших воинов из разных регионов России. Открытие памятной доски в честь воинов-тамбовчан является знаменательным событием, подчеркнул Матушкин.

"Сегодня особенно важно делать все возможное, чтобы сохранить память о событиях военного лихолетья и передать ее нашей молодежи, чтобы она гордилась великим подвигом наших героев, совершенным во имя свободы и независимости Родины, во имя будущих поколений. Россиян и белорусов объединяет общая история, общая Великая Победа", — приводит слова Матушкина пресс-служба Тамбовской областной думы.

Он добавил, что защитники Брестской крепости стали олицетворением беспримерного мужества, стойкости и патриотизма.