Авторам каналов в "Максе" станут доступны прямые эфиры и стримы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Авторам каналов в "Максе" этим летом станут доступны прямые эфиры и стримы в чатах и каналах.
- Запуск расширенной аналитики и настроек для каналов, а также инструментов для продвижения планируется осенью.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Авторам в "Максе" этим летом станут доступны прямые эфиры и стримы в самих чатах и каналах, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.
Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>
"Помимо комментариев и историй этим летом авторам станут доступны прямые эфиры и стримы непосредственно в чатах и каналах - сейчас эта возможность реализована через интеграцию с "VK Видео", - сообщил он.
Глава "Макса" добавил, что нацмессенджер приоритезировал запуск расширенной аналитики и настроек для каналов, а также инструментов для продвижения. "Этот функционал планируем запустить осенью", - пояснил Хуснояров.
VK запустил бета-версию цифровой платформы "Макс" в марте прошлого года. Через нее пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы. Приложение доступно в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
Расшифровка видеосообщений появилась в "Максе"
5 мая, 17:04