Авторам каналов в "Максе" станут доступны прямые эфиры и стримы

Краткий пересказ от РИА ИИ Авторам каналов в "Максе" этим летом станут доступны прямые эфиры и стримы в чатах и каналах.

Запуск расширенной аналитики и настроек для каналов, а также инструментов для продвижения планируется осенью.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Авторам в "Максе" этим летом станут доступны прямые эфиры и стримы в самих чатах и каналах, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>

"Помимо комментариев и историй этим летом авторам станут доступны прямые эфиры и стримы непосредственно в чатах и каналах - сейчас эта возможность реализована через интеграцию с "VK Видео", - сообщил он.

Глава "Макса" добавил, что нацмессенджер приоритезировал запуск расширенной аналитики и настроек для каналов, а также инструментов для продвижения. "Этот функционал планируем запустить осенью", - пояснил Хуснояров.