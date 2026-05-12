В "Максе" появится архив чатов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ближайшее время в нацмессенджере "Макс" станут доступны предпросмотр сообщений, цитирование текстовых фрагментов, архив чатов и закрепление сообщений, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

"В ближайшие месяцы мы последовательно обновим функциональность чатов: добавим предпросмотр сообщений, цитирование фрагментов сообщений, архив чатов, закрепление сообщений", - сообщил он.

Кроме того, в дополнение к текстовым расшифровкам голосовых и видеосообщений "Макс" внедрит ряд решений для пользователей с нарушениями зрения и слуха.

Ранее, во вторник, Хуснояров рассказал, что в июне-июле нацмессенджер планирует запустить комментарии и сторис для пользователей, а до конца года - "мультиаккаунт пользователя" с возможностью быстрого переключения между профилями.