В "Максе" появится архив чатов - РИА Новости, 12.05.2026
10:39 12.05.2026
В "Максе" появится архив чатов

В "Максе" появятся архив чатов и предпросмотр сообщений

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мессенджер "Макс"
Мессенджер "Макс". Архивное фото
  • Пользователям "Макса" в ближайшее время станут доступны новые функции: архив чатов, цитирование текстовых фрагментов, закрепление сообщений.
  • Кроме того, в платформу внедрят решения для людей с нарушениями зрения и слуха.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. В ближайшее время в нацмессенджере "Макс" станут доступны предпросмотр сообщений, цитирование текстовых фрагментов, архив чатов и закрепление сообщений, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.
"В ближайшие месяцы мы последовательно обновим функциональность чатов: добавим предпросмотр сообщений, цитирование фрагментов сообщений, архив чатов, закрепление сообщений", - сообщил он.
Кроме того, в дополнение к текстовым расшифровкам голосовых и видеосообщений "Макс" внедрит ряд решений для пользователей с нарушениями зрения и слуха.
Ранее, во вторник, Хуснояров рассказал, что в июне-июле нацмессенджер планирует запустить комментарии и сторис для пользователей, а до конца года - "мультиаккаунт пользователя" с возможностью быстрого переключения между профилями.
На начало мая в приложении "Макс" зарегистрировались 120 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. Регистрация доступна гражданам 40 государств.
