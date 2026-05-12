"Макс" запустит комментарии и истории для пользователей - РИА Новости, 12.05.2026
10:12 12.05.2026 (обновлено: 10:22 12.05.2026)
"Макс" запустит комментарии и истории для пользователей

Стенд цифровой платформы MAX. Архивное фото
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нацмессенджер "Макс" планирует в июне-июле запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года - "мультиаккаунт пользователя" с возможностью быстрого переключения между профилями, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.
"С заметным отрывом самые ожидаемые обновления для пользователей и авторов каналов - это комментарии и истории (сторис). Мы активно тестируем обе функции и планируем запустить их для пользователей в июне-июле текущего года", - сообщил он, отметив, что истории для авторов каналов появятся ближе к концу лета.
"До конца года в "Максе" также заработает мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения, например, между личным и рабочим профилем", - добавил Хуснояров.
Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса.
На начало мая в приложении "Макс" зарегистрировано уже 120 миллионов человек, ежедневная аудитория мессенджера превысила 85 миллионов пользователей. Регистрация доступна гражданам 40 государств.
