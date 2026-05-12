"Макс" запустит комментарии и истории для пользователей

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Нацмессенджер "Макс" планирует в июне-июле запустить комментарии и истории для пользователей, а до конца года - "мультиаккаунт пользователя" с возможностью быстрого переключения между профилями, рассказал в интервью РИА Новости гендиректор платформы Фарит Хуснояров.

Подпишитесь на канал РИА Новости в Макс>>>

"С заметным отрывом самые ожидаемые обновления для пользователей и авторов каналов - это комментарии и истории (сторис). Мы активно тестируем обе функции и планируем запустить их для пользователей в июне-июле текущего года", - сообщил он, отметив, что истории для авторов каналов появятся ближе к концу лета.

"До конца года в "Максе" также заработает мультиаккаунт пользователя с возможностью быстрого переключения, например, между личным и рабочим профилем", - добавил Хуснояров.

Он напомнил, что в мессенджере уже есть отложенная отправка сообщений, стикеры, опросы, расшифровка голосовых сообщений, папка с рекомендациями каналов, приватные каналы и ряд сервисов для бизнеса.