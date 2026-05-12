Президент Ливана осудил гибель спасателей при ударах Израиля

БЕЙРУТ, 12 мая — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун осудил гибель двух сотрудников гражданской обороны в результате продолжающихся израильских ударов по территории страны, говорится в заявлении пресс-службы главы государства.

"Атаки на сотрудников гуманитарных и спасательных служб являются вопиющим нарушением международного права и всех гуманитарных принципов", — приводит пресс-служба слова Ауна.

Глава государства подчеркнул, что продолжающиеся израильские удары, несмотря на объявленный режим прекращения огня, подрывают усилия по достижению деэскалации.