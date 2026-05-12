Президент Ливана осудил гибель спасателей при ударах Израиля - РИА Новости, 12.05.2026
18:59 12.05.2026
Президент Ливана осудил гибель спасателей при ударах Израиля

© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
  • Президент Ливана Джозеф Аун осудил гибель двух сотрудников гражданской обороны в результате израильских ударов.
  • Он подчеркнул, что атаки на сотрудников гуманитарных и спасательных служб являются вопиющим нарушением международного права.
БЕЙРУТ, 12 мая — РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун осудил гибель двух сотрудников гражданской обороны в результате продолжающихся израильских ударов по территории страны, говорится в заявлении пресс-службы главы государства.
"Атаки на сотрудников гуманитарных и спасательных служб являются вопиющим нарушением международного права и всех гуманитарных принципов", — приводит пресс-служба слова Ауна.
Глава государства подчеркнул, что продолжающиеся израильские удары, несмотря на объявленный режим прекращения огня, подрывают усилия по достижению деэскалации.
По словам президента, власти Ливана продолжат работу с международными сторонами для прекращения нарушений и обеспечения полного вывода израильских сил с оккупированных ливанских территорий.
