Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ростовской области на птицефабрике загорелась кровля складского здания на площади порядка 1,6 тысячи квадратных метров.
- Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС пожар локализовали и спасли более 180 тысяч кур.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Кровля складского здания загорелась на площади порядка 1,6 тысячи квадратных метров на птицефабрике в Ростовской области, спасены более 180 тысяч кур, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожар произошел в хуторе Маркин Октябрьского сельского района. Загорелась кровля складского помещения. Огонь охватил 1,6 тысячи квадратных метров", - говорится в сообщении министерства.
Отмечается, что существовала угроза распространения огня на соседний ангар с домашней птицей. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС удалось локализовать пожар и спасти свыше 180 тысяч кур.
По данным ведомства, борьбу с огнем ведут 47 человек с привлечением 19 единиц техники.
