13:23 12.05.2026 (обновлено: 14:16 12.05.2026)
На Кубани задержали подростка, подозреваемого в нападении на школу

© СУ СКР по Краснодарскому краю/MAXСотрудник СК проводит следственные мероприятия на месте инцидента с вооруженным подростком в школе в Краснодарском крае
  • Подростка, напавшего на школу в Гулькевичах, задержали.
  • Возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подростка, напавшего на школу в Гулькевичах, задержали, с ним проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении <...> подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Двое детей получили телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших, предварительно, в настоящее время ничего не угрожает.
