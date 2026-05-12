На Кубани задержали подростка, подозреваемого в нападении на школу

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Подростка, напавшего на школу в Гулькевичах, задержали, с ним проводятся следственные действия, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, сообщает СУСК РФ по Краснодарскому краю.
"Следственным отделом по Гулькевичскому району СКР по Краснодарскому краю в отношении <...> подростка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство)... Фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.
Двое детей получили телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь. Жизни пострадавших, предварительно, в настоящее время ничего не угрожает.