На Кубани школьник напал на сверстников

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае школьник напал на сверстников, пострадали два ученика, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Как уточнили в Следственном комитете, они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает.
Нападавшего задержали, СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.
Прокуратура Гулькевичского района организовала проверку.