Рейтинг@Mail.ru
На Кубани школьник напал на сверстников - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 12.05.2026 (обновлено: 13:32 12.05.2026)
На Кубани школьник напал на сверстников

Два ученика пострадали при нападении на школу на Кубани

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубани произошло нападение на школу, пострадали два ученика.
  • Медики оценивают их состояние как удовлетворительное.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае школьник напал на сверстников, пострадали два ученика, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице", — написал он в Telegram-канале.
По словам главы региона, врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Как уточнили в Следственном комитете, они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает.
Нападавшего задержали, СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.
Прокуратура Гулькевичского района организовала проверку.
Сотрудница СК России на месте инцидента в общеобразовательном учреждении в городе Миллерово - РИА Новости, 1920, 07.05.2026
В школе в Ростовской области взорвалась страйкбольная граната
7 мая, 12:58
 
ПроисшествияКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала