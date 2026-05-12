На Кубани школьник напал на сверстников

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае школьник напал на сверстников, пострадали два ученика, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

"Детям оперативно оказывают всю необходимую медицинскую помощь в больнице", — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, врачи оценивают состояние пострадавших как удовлетворительное. Как уточнили в Следственном комитете, они получили телесные повреждения, но их жизни ничего не угрожает.