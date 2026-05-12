Учительница Путина рассказала, что взяла с собой в Кремль правнучку
21:25 12.05.2026
Учительница Путина рассказала, что взяла с собой в Кремль правнучку

Учительница Путина Вера Гуревич рассказала, что взяла с собой в Кремль правнучку

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первая учительница Путина Вера Гуревич по его приглашению посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней.
  • Глава государства пригласил Гуревич вместе отужинать в его резиденции, сам заехал за ней в отель, и на встрече ее сопровождала пятимесячная правнучка Зоя.
  • Президент очень ласково поприветствовал правнучку Веры Гуревич.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первая учительница президента России Вера Гуревич рассказала, что взяла на встречу с Владимиром Путиным в Кремль свою пятимесячную правнучку Зою, которую президент поприветствовал очень ласково.
Первая учительница Путина по его приглашению посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней. Глава государства в понедельник пригласил ее вместе отужинать в его резиденции и сам заехал за ней в отель.
О деталях этой встречи и своих впечатлениях Вера Гуревич рассказала ИС "Вести". Педагог отметила, что в поездке ее сопровождали родные и близкие, среди которых и пятимесячная правнучка Зоя.
"Этот пупсик маленький, крошечный, она уже была в Кремле. Пусть это помнит, гордится, родители напомнят в свое время. Кто был в ее возрасте в Кремле, кто общался с президентом? Никто. Она единственный, видимо, представитель такого ранга… Президент ей пяточку поцеловал, этому чадушке нашему любимому", - поделилась Гуревич.
Президент РФ Владимир Путин и его классный руководитель Вера Гуревич - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
