Учительница Путина рассказала, что взяла с собой в Кремль правнучку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первая учительница Путина Вера Гуревич по его приглашению посетила парад 9 мая в Москве и осталась в столице на несколько дней.
- Глава государства пригласил Гуревич вместе отужинать в его резиденции, сам заехал за ней в отель, и на встрече ее сопровождала пятимесячная правнучка Зоя.
- Президент очень ласково поприветствовал правнучку Веры Гуревич.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Первая учительница президента России Вера Гуревич рассказала, что взяла на встречу с Владимиром Путиным в Кремль свою пятимесячную правнучку Зою, которую президент поприветствовал очень ласково.
О деталях этой встречи и своих впечатлениях Вера Гуревич рассказала ИС "Вести". Педагог отметила, что в поездке ее сопровождали родные и близкие, среди которых и пятимесячная правнучка Зоя.
"Этот пупсик маленький, крошечный, она уже была в Кремле. Пусть это помнит, гордится, родители напомнят в свое время. Кто был в ее возрасте в Кремле, кто общался с президентом? Никто. Она единственный, видимо, представитель такого ранга… Президент ей пяточку поцеловал, этому чадушке нашему любимому", - поделилась Гуревич.