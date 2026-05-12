В Кремле рассказали, как поставить точку в переговорах по Украине

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для того, чтобы поставить точку в переговорах по Украине, нужно проделать большую домашнюю работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая отметил, что его встреча с Зеленским возможна и в третьей стране, но только когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре на длительную историческую перспективу. Он подчеркнул, что такая встреча должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами.