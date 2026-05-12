Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, как поставить точку в переговорах по Украине - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:43 12.05.2026 (обновлено: 13:02 12.05.2026)
В Кремле рассказали, как поставить точку в переговорах по Украине

Песков: чтобы поставить точку в переговорах по Украине, нужна домашняя работа

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкНациональные флаги Украины и России
Национальные флаги Украины и России - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Национальные флаги Украины и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для завершения переговоров по Украине необходимо проделать большую домашнюю работу, заявил Песков.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Для того, чтобы поставить точку в переговорах по Украине, нужно проделать большую домашнюю работу, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле, сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров и также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс. А для его финализации - для того, чтобы поставить точку, - нужно еще проделать большую домашнюю работу", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 9 мая отметил, что его встреча с Зеленским возможна и в третьей стране, но только когда будут достигнуты окончательные договоренности о мирном договоре на длительную историческую перспективу. Он подчеркнул, что такая встреча должна быть окончательной точкой процесса урегулирования, а не переговорами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Песков ответил на вопрос о сроках новых переговоров по Украине
27 февраля, 13:02
 
В миреУкраинаРоссияМоскваДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала