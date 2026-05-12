12:41 12.05.2026
В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Песков: встреча Путина и Зеленского должна завершить переговорный процесс

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине.
  • Песков напомнил, что Путин говорил о готовности встретиться с Зеленским в Москве или в любом другом месте, но встреча имеет смысл, только если процесс переговоров будет полностью завершен.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине, только тогда в ней будет смысл, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
Песков напомнил, что Путин на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любом другом месте.
"Но в любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс", - сказал Песков журналистам.
