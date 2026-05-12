В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине.
- Песков напомнил, что Путин говорил о готовности встретиться с Зеленским в Москве или в любом другом месте, но встреча имеет смысл, только если процесс переговоров будет полностью завершен.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине, только тогда в ней будет смысл, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.
"Но в любой другой точке есть смысл встречаться, только если полностью финализировать процесс", - сказал Песков журналистам.