В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Возможная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским должна финализировать переговорный процесс по Украине, только тогда в ней будет смысл, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам.