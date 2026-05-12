В Кремле оценили ход урегулирования на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что багаж наработок по урегулированию на Украине позволяет говорить о том, что завершение конфликта близится.
- Конкретные детали по урегулированию конфликта на данный момент не называются.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Багаж наработок по урегулированию на Украине позволяет говорить о том, что завершение близится, но конкретики ещё нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Девятого мая президент России Владимир Путин, отвечая журналистам на вопрос о конфликте на Украине, заявил, что "дело идет к завершению".
"Конечно, тот багаж наработок в плане мирного процесса, он позволяет говорить о том, что близится, действительно, завершение, но говорить в этом контексте о какой-то конкретике в данный момент не приходится", - сказал Песков журналистам.
Ранее президент России отметил, что политики на Западе "всех обманывали", чтобы использовать Украину как инструмент своих геополитических целей.