08:12 12.05.2026
Король Малайзии получил лимузин Aurus в подарок, сообщил источник

© Фото : Sultan Ibrahim Sultan Iskandar
Aurus Senat появился у короля Малайзии после визита в Россию
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Король Малайзии султан Ибрагим получил российский лимузин Aurus Senat в подарок.
  • Лимузин был передан королю после его визита в Россию.
ДЖАКАРТА, 12 мая - РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим получил российский лимузин Aurus Senat в подарок, сообщил РИА Новости источник в Малайзии, знакомый с ситуацией.
Ранее король Малайзии сообщил в своих соцсетях, что после визита в Россию у него появился автомобиль Aurus Senat. В публикации монарха, однако, не уточнялось, был ли лимузин приобретен султаном или же подарен российской стороной.
"Aurus Senat был подарком королю Малайзии", - сообщил агентству источник, пожелавший сохранить анонимность.
Король Малайзии посетил Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
