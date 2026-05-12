Король Малайзии получил лимузин Aurus в подарок, сообщил источник

ДЖАКАРТА, 12 мая - РИА Новости. Король Малайзии султан Ибрагим получил российский лимузин Aurus Senat в подарок, сообщил РИА Новости источник в Малайзии, знакомый с ситуацией.
"Aurus Senat был подарком королю Малайзии", - сообщил агентству источник, пожелавший сохранить анонимность.
Король Малайзии посетил Москву на торжества по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.