"Литрес" удалит некорректные маркировки детских книг

Краткий пересказ от РИА ИИ "Литрес" удаляет некорректные маркировки детских книг, которые были промаркированы по закону против пропаганды наркотиков.

Произведения детской литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Книжный сервис "Литрес" удаляет некорректные маркировки детских книг по закону против пропаганды наркотиков после проведенной проверки, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения, что ряд детских книг, таких как "Крокодил Гена и Чебурашка", "Волшебник Изумрудного города", "Старик Хоттабыч", "Три поросёнка", "Рассказы для детей" Михаила Зощенко и "Сказки" Корнея Чуковского, был промаркирован в соответствии с законом против пропаганды наркотиков.

"В ходе внутренней проверки мы выявили, что предупреждающая маркировка на таких книгах была размещена некорректно. В большинстве случаев она добавлялась на основании метаданных, переданных правообладателями. В настоящее время некорректные маркировки удаляются", - сообщили в " Литрес ".

В сервисе напомнили, что произведения детской литературы, опубликованные до 1 августа 1990 года, не подпадают под действие закона о маркировке контента с упоминанием наркотических средств и психотропных веществ и не требуют соответствующих предупреждений.

"Детские произведения с возрастной маркировкой 12+ и выше, опубликованные или переведённые после 1990 года, анализируются точечно в соответствии с требованиями законодательства и рекомендациями отраслевых организаций. В этом вопросе мы находимся в постоянном диалоге с правообладателями и отраслевыми организациями", - пояснили в "Литрес".

С 1 марта вступили в силу изменения, внесённые в федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах", который предусматривает уголовную и административную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.