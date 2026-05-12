Врач назвала неочевидные способы защиты от клещей

На природу лучше надевать закрытую одежду светлых тонов с плотными манжетами, а брюки заправлять в носки, и проводить регулярные взаимные осмотры каждые один-два часа.

ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Защититься от клещей, помимо репеллентов, могут помочь скотч, обмотанный вокруг штанин, и некоторые эфирные масла, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.

"Обмотка штанин скотчем липкой стороной наружу может задержать ползущих клещей. Некоторые масла — гвоздичное, эвкалиптовое — могут отпугивать клещей, но их эффективность ниже, чем у специальных репеллентов", — отметила врач.