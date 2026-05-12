Врач назвала неочевидные способы защиты от клещей - РИА Новости, 12.05.2026
04:15 12.05.2026 (обновлено: 10:50 12.05.2026)
Врач назвала неочевидные способы защиты от клещей

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач Любовь Семейкина сообщила, что от клещей могут помочь защититься скотч, обмотанный вокруг штанин, и некоторые эфирные масла.
  • На природу лучше надевать закрытую одежду светлых тонов с плотными манжетами, а брюки заправлять в носки, и проводить регулярные взаимные осмотры каждые один-два часа.
ВЛАДИВОСТОК, 12 мая — РИА Новости. Защититься от клещей, помимо репеллентов, могут помочь скотч, обмотанный вокруг штанин, и некоторые эфирные масла, сообщила РИА Новости заведующий отделом эпидемиологии "Центра гигиены и эпидемиологии" в Приморском крае Любовь Семейкина.
"Обмотка штанин скотчем липкой стороной наружу может задержать ползущих клещей. Некоторые масла — гвоздичное, эвкалиптовое — могут отпугивать клещей, но их эффективность ниже, чем у специальных репеллентов", — отметила врач.
По ее словам, на природу лучше надевать закрытую одежду светлых тонов с плотными манжетами, брюки заправлять в носки. Регулярные взаимные осмотры каждые один-два часа на природе обязательны, добавила Семейкина.
