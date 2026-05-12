В МИД оценили перспективы сотрудничества с Китаем по добыче редких металлов - РИА Новости, 12.05.2026
10:47 12.05.2026
В МИД оценили перспективы сотрудничества с Китаем по добыче редких металлов

Флаги КНР и России. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Третьего департамента стран СНГ МИД Александр Стерник заявил о перспективах сотрудничества с Китаем по добыче редкоземельных металлов в странах Центральной Азии.
  • По его словам, взаимодействие в этой сфере даст доступ к необходимым технологиям и финансовым ресурсам.
  • Россия же предлагает равноправные условия сотрудничества , как по части подготовки кадров, так и проведения исследований.
ГЕЛЕНДЖИК, 12 мая – РИА Новости. Потенциальное сотрудничество с Китаем по добыче редкоземельных металлов в странах Центральной Азии обладает перспективами, заявил директор Третьего департамента стран СНГ МИД РФ Александр Стерник.
"Следует здесь посмотреть на перспективы взаимодействия с Китаем, поскольку минеральные ресурсы Центральной Азии через общую инфраструктуру проще соединить с производственными мощностями и в России, и в Китае", - сказал он на Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".
Как отметил дипломат, сотрудничество с Китаем на этом направлении даст доступ к необходимым технологиям и финансовым ресурсам. Россия предлагает равноправные условия взаимодействия в сфере редкоземельных металлов, как по части подготовки кадров, так и проведения исследований.
"Налицо глобальная редкоземельная лихорадка. Центральная Азия оказалась в воронке этого хайпа", - подчеркнул Стерник.
