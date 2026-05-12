Рейтинг@Mail.ru
"Начинается переворот". На Западе встревожились из-за случившегося в Киеве - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:42 12.05.2026
"Начинается переворот". На Западе встревожились из-за случившегося в Киеве

Меркурис: обыски НАБУ напоминали переворот в Киеве

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис заявил, что обыски НАБУ в Киеве напоминали начало государственного переворота.
  • В центре Киева возле правительственных зданий находились вооруженные сотрудники сил безопасности, появлялись сообщения об арестах и уголовных расследованиях в отношении людей из окружения Зеленского.
  • Аналитик отметил активизацию публикации файлов по делу Тимура Миндича со стороны НАБУ, что, по его мнению, направлено на подрыв позиций Владимира Зеленского.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Обыски НАБУ в Киеве напоминали начало государственного переворота, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.
Киеве начали появляться внешние признаки, которые в определенной степени напоминают начинающийся переворот. В центре Киева возле различных правительственных зданий находились вооруженные полицейские или, по крайней мере, вооруженные сотрудники сил безопасности. Появлялись сообщения об арестах <…> а также сообщения об уголовных расследованиях в отношении самых разных людей из окружения Зеленского", — перечислил он.
Юлия Мендель - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"В стиле Зеленского". Произошедшее на Украине вызвало гнев на Западе
Вчера, 21:32
Аналитик отметил, что в последние недели НАБУ активизировало публикацию файлов по делу соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, что, судя по всему, делается с целью подорвать позиции главы киевского режима.
Накануне НАБУ и САП предъявили бывшему главе офиса Зеленского Андрею Ермаку обвинения в легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области. Суд арестовал недвижимость по этому делу.
Сегодня ведомства сообщили, что фигурантами стали еще шесть человек. Имена не называются, однако, по данным издания "Страна.ua", речь идет в том числе о бывшем вице-премьере Алексее Чернышове, который проходит обвиняемым по другому делу о коррупции. Также среди фигурантов есть некий бизнесмен, причастный к Миндичгейту. Отмечается, что это сам Тимур Миндич — друг и соратник Владимира Зеленского.
Позднее глава САП Александр Якименко заявил, что ведомство ходатайствует об аресте Ермака, также предлагается назначить залог в размере 180 миллионов гривен.
Экс-главу офиса Зеленского уволили в ноябре на фоне коррупционного скандала в украинской энергетике.
Владимир Зеленский на саммите ЕС на Кипре - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
"Под трибунал". На Западе набросились на Зеленского из-за ЧП на Украине
Вчера, 18:32
 
В миреКиевВладимир ЗеленскийНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Страна.uaТимур МиндичКиевская областьАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала