Суд оставил в СИЗО чиновника ЕЭК Хизриева

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО начальника отдела административно-хозяйственной деятельности департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Назима Хизриева по делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.

Защита Хизриева возражала против решения Замоскворецкого суда, ссылаясь на то, что обвиняемый награжден ведомственными наградами, а также на то, что ходатайство следствия об аресте рассматривалось судом в нерабочее время и родственники Хизриева не были допущены в зал судебного заседания.