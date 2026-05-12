Суд оставил в СИЗО чиновника ЕЭК Хизриева

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Мосгорсуд оставил в СИЗО начальника отдела административно-хозяйственной деятельности департамента управления делами Евразийской экономической комиссии Назима Хизриева по делу о получении взятки в особо крупном размере, следует из материалов в распоряжении РИА Новости.
"Постановление Замоскворецкого районного суда… оставить без изменения, апелляционные жалобы – без удовлетворения", - сообщается в материалах.
Защита Хизриева возражала против решения Замоскворецкого суда, ссылаясь на то, что обвиняемый награжден ведомственными наградами, а также на то, что ходатайство следствия об аресте рассматривалось судом в нерабочее время и родственники Хизриева не были допущены в зал судебного заседания.
Однако Мосгорсуд посчитал доводы недостаточными и согласился с выводами районного суда о том, что Хизриев при более мягкой мере пресечения может повлиять на ход следствия.
