Минздрав Франции не уверен, что хантавирус еще не мутировал

ПАРИЖ, 12 мая - РИА Новости. Министр здравоохранения Франции Стефани Рист заявила об отсутствии уверенности в том, что хантавирус, вспышка которого произошла на круизном лайнере MV Hondius, еще не мутировал.
Ранее хантавирус выявили у одного из пяти граждан Франции, эвакуированных с судна. Все они были помещены на строгий карантин в больницу. Помимо этого, на карантин поместили еще восемь французов, которые в апреле летели одним рейсом с зараженным человеком.
"Есть вещи... о которых мы пока не знаем в отношении этого вируса… У нас нет уверенности в том, что этот вирус еще не мутировал", - приводит слова Рист агентство Рейтер.
Рист добавила, что на данный момент нет полного секвенирования вируса, которое позволило бы узнать его точную структуру.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила 11 случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно прибыло к берегам Канарских островов, пассажиры были эвакуированы.
Хантавирусы - род вирусов, который передается человеку при контакте с грызунами. Хантавирусы могут вызывать геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС) и хантавирусный легочный синдром.