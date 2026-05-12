Лекарств от хантавируса в настоящее время нет, сообщил регулятор ЕС

16:24 12.05.2026 (обновлено: 16:33 12.05.2026)
Регулятор ЕС: лекарств или вакцин от хантавируса в настоящее время нет

БРЮССЕЛЬ, 12 мая - РИА Новости. Лекарств или вакцин от хантавируса в настоящее время нет, лечение заключается в поддерживающей терапии, сообщил РИА Новости медицинский регулятор ЕС.
"Клиническое лечение основано на поддерживающей терапии и своевременном доступе к реанимационным учреждениям. В настоящее время нет разрешенных противовирусных препаратов или вакцин против хантавируса", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что EMA готова поддержать разработку лекарственных средств и вакцин от этого заболевания.
В регуляторе также назвали дезинформацией распространяемые в Сети слухи о связи хантавируса с вакцинами от коронавируса.
