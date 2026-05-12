09:16 12.05.2026 (обновлено: 09:22 12.05.2026)
В США назвали решающую дату в определении распространения хантавируса

© REUTERS / Dado RuvicТестирование на хантавирус
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач и ученый из США Стивен Куэй предполагает, что 19 мая может стать решающей датой в определении распространения хантавируса за пределы судна.
  • Хантавирус передается между людьми только в результате тесного контакта с носителем инфекции, например, через общие предметы личной гигиены, заявили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Врач и ученый из США Стивен Куэй предполагает, что 19 мая может стать решающей датой в определении распространения хантавируса "за пределы" круизного лайнера MV Hondius, пишет газета Telegraph.
Ранее вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. Десятого мая судно прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
Как пишет Telegraph, в настоящее время нет ни одного подтвержденного случая заболевания среди людей, не находившихся на борту MV Hondius, поэтому нет доказательств распространения вируса за пределы судна. При этом газета указывает на то, что длительный инкубационный период вируса означает, что пока невозможно узнать, передали ли болезнь пассажиры, покинувшие судна 24 апреля, кому-то еще.
"Стивен Куэй подсчитал, что для всех случаев второго поколения – тех, у кого симптомы развились после контакта с "нулевым пациентом"... – потребовалось в среднем 22 дня, чтобы заболеть... (Ученый - ред.) предполагает, что случаи третьего поколения заболевших... должны начать проявляться примерно 19 мая, если инкубационный период, составляющий приблизительно три недели, останется неизменным", - пишет издание.
Ранее в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC) заявили, что хантавирус между людьми передается только в результате тесного контакта с носителем инфекции, например через общие предметы личной гигиены.
