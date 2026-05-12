Хантавирус тяжело передается от человека к человеку, заявили в США

ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Хантавирус между людьми передается только в результате тесного контакта с носителем инфекции, например через общие предметы личной гигиены, заявили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

"Этот хантавирус, вирус Андес - это единственный штамм, который передается между людьми. Но у него очень сложный механизм передачи: тесный контакт с выделениями организма, через дыхание, при использовании общих личных вещей, таких как зубная щетка", - заявил на пресс-конференции глава специального отдела CDC по реагированию на хантавирус Дэвид Фиттер.

Он подчеркнул, что хантавирус отличается от респираторных заболеваний. "Это не новый патоген. Он очень сложно распространяется. Мы знаем этот вирус, знаем, как он работает. Это не новая болезнь, мы знаем, что делать", - сказал Фиттер.

Атланту , штат Джорджия , доставили двух американцев с корабля, на котором выявили вспышку хантавируса. Один из них, по словам руководства университетской больницы Эмори, проходит лечение, второго проверяют на вирус.

Кабо-Верде. Вспышка заболевания произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.