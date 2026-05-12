Хантавирус тяжело передается от человека к человеку, заявили в США - РИА Новости, 12.05.2026
02:09 12.05.2026
© REUTERS / Dado Ruvic — Тестирование на хантавирус
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Хантавирус между людьми передается только при тесном контакте с носителем инфекции, например, через общие предметы личной гигиены, заявили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
  • На нидерландском круизном лайнере MV Hondius выявили вспышку хантавируса, ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались.
  • Американские медицинские власти отчитывались о 890 случаях хантавируса с 2013 по 2023 годы, 309 пациентов скончались.
ВАШИНГТОН, 12 мая - РИА Новости. Хантавирус между людьми передается только в результате тесного контакта с носителем инфекции, например через общие предметы личной гигиены, заявили в американском Центре по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
"Этот хантавирус, вирус Андес - это единственный штамм, который передается между людьми. Но у него очень сложный механизм передачи: тесный контакт с выделениями организма, через дыхание, при использовании общих личных вещей, таких как зубная щетка", - заявил на пресс-конференции глава специального отдела CDC по реагированию на хантавирус Дэвид Фиттер.
Он подчеркнул, что хантавирус отличается от респираторных заболеваний. "Это не новый патоген. Он очень сложно распространяется. Мы знаем этот вирус, знаем, как он работает. Это не новая болезнь, мы знаем, что делать", - сказал Фиттер.
В Атланту, штат Джорджия, доставили двух американцев с корабля, на котором выявили вспышку хантавируса. Один из них, по словам руководства университетской больницы Эмори, проходит лечение, второго проверяют на вирус.
Вспышка заболевания произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В минувшее воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе Канарского архипелага.
Американские медицинские власти отчитывались о 890 случаях хантавируса с 2013 по 2023 годы, 309 пациентов скончались.
