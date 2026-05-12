ИИ-кавер "Седой ночи" в исполнении Уэста набрал миллионы просмотров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кавер-версия «Седой ночи» в исполнении Канье Уэста набрала около 29 миллионов просмотров на YouTube.
- TikTok-ремикс канала GANG стал самым популярным среди отдельных версий и набрал около 6,2 миллиона просмотров.
- Пик интереса к треку на YouTube пришелся на 9 и 10 апреля.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Созданный с помощью нейросетей кавер Silver Night на хит Юры Шатунова "Седая ночь" в исполнении американского рэпера Канье Уэста суммарно набрал около 29 миллионов просмотров на YouTube, выяснило РИА Новости на основе анализа статистики.
В апреле ролик с концерта Канье Уэста, где он "исполняет" кавер на "Седую ночь", стал вирусным. Трек занял первое место в мировом чарте Shazam.
Самым популярным среди отдельных версий стал TikTok-ремикс канала GANG, выяснило РИА Новости. Он набрал около 6,2 миллиона просмотров.
Версия Global Beats собрала порядка 3,9 миллиона, а видео на канале ХИМИЯ - 1,8 миллиона. Еще несколько версий и публикаций того же ролика на других каналах набрали от 300 тысяч до миллиона просмотров каждая.
В целом, пик интереса к треку на YouTube пришелся на 9 и 10 апреля, выяснило РИА Новости на основе анализа поисковой статистики.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 1980-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
