Рейтинг@Mail.ru
ИИ-кавер "Седой ночи" в исполнении Уэста набрал миллионы просмотров - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
04:53 12.05.2026 (обновлено: 04:54 12.05.2026)
ИИ-кавер "Седой ночи" в исполнении Уэста набрал миллионы просмотров

РИА Новости: ИИ-кавер "Седой ночи" в исполнении Уэста набрал миллионы просмотров

© AP Photo / Michael WykeКанье Уэст
Канье Уэст - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Michael Wyke
Канье Уэст. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кавер-версия «Седой ночи» в исполнении Канье Уэста набрала около 29 миллионов просмотров на YouTube.
  • TikTok-ремикс канала GANG стал самым популярным среди отдельных версий и набрал около 6,2 миллиона просмотров.
  • Пик интереса к треку на YouTube пришелся на 9 и 10 апреля.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Созданный с помощью нейросетей кавер Silver Night на хит Юры Шатунова "Седая ночь" в исполнении американского рэпера Канье Уэста суммарно набрал около 29 миллионов просмотров на YouTube, выяснило РИА Новости на основе анализа статистики.
В апреле ролик с концерта Канье Уэста, где он "исполняет" кавер на "Седую ночь", стал вирусным. Трек занял первое место в мировом чарте Shazam.
Американская певица Тейлор Свифт во время выступления в Хьюстоне, США - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Тейлор Свифт зарегистрирует голос и внешность для защиты от ИИ
28 апреля, 06:59
Самым популярным среди отдельных версий стал TikTok-ремикс канала GANG, выяснило РИА Новости. Он набрал около 6,2 миллиона просмотров.
Версия Global Beats собрала порядка 3,9 миллиона, а видео на канале ХИМИЯ - 1,8 миллиона. Еще несколько версий и публикаций того же ролика на других каналах набрали от 300 тысяч до миллиона просмотров каждая.
В целом, пик интереса к треку на YouTube пришелся на 9 и 10 апреля, выяснило РИА Новости на основе анализа поисковой статистики.
"Ласковый май" - музыкальная группа, созданная в 1986 году в Оренбургской школе-интернате №2 руководителем музыкального кружка Сергеем Кузнецовым при участии 13-летнего ученика Шатунова. Успех пришел к группе после того, как ее заметил Андрей Разин, работавший администратором группы "Мираж". "Ласковый май" с солистом Шатуновым в конце 1980-х годов пользовался бешеной популярностью, но потом группа распалась.
Юрий Гагарин в кабине космического корабля Восток-I - РИА Новости, 1920, 12.04.2026
ИИ-копия Гагарина заговорила по-индонезийски в честь праздника
12 апреля, 01:45
 
ШоубизАндрей РазинЛасковый майYouTubeМираж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала