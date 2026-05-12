ИИ-кавер "Седой ночи" в исполнении Уэста набрал миллионы просмотров

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Созданный с помощью нейросетей кавер Silver Night на хит Юры Шатунова "Седая ночь" в исполнении американского рэпера Канье Уэста суммарно набрал около 29 миллионов просмотров на YouTube, выяснило РИА Новости на основе анализа статистики.

В апреле ролик с концерта Канье Уэста, где он "исполняет" кавер на "Седую ночь", стал вирусным. Трек занял первое место в мировом чарте Shazam.

Самым популярным среди отдельных версий стал TikTok-ремикс канала GANG, выяснило РИА Новости. Он набрал около 6,2 миллиона просмотров.

Версия Global Beats собрала порядка 3,9 миллиона, а видео на канале ХИМИЯ - 1,8 миллиона. Еще несколько версий и публикаций того же ролика на других каналах набрали от 300 тысяч до миллиона просмотров каждая.

В целом, пик интереса к треку на YouTube пришелся на 9 и 10 апреля, выяснило РИА Новости на основе анализа поисковой статистики.