Вирусолог оценила необходимость карантина в России из-за хантавируса

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Необходимость в общем карантине для всех россиян из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике отсутствует, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"На территории нашей страны работает система "Санитарный щит", которая четко фиксирует любой вирус, который может попасть в Россию. Существуют и тест-системы, которые позволят его выявить. Поэтому мы сегодня говорим только о том, что мы должны этот хантавирус контролировать", — подчеркнула эксперт.