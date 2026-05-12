Вирусолог оценила необходимость карантина в России из-за хантавируса

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вирусолог Елена Малинникова сообщила, что общий карантин в России из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике не требуется.
- Карантин может быть наложен только в отношении людей, которые приезжают из регионов, где зафиксирован хантавирус, при обнаружении у них признаков заболевания.
- На территории России работает система «Санитарный щит», которая фиксирует любые вирусы, способные попасть в страну, и существуют тест-системы для выявления хантавируса.
МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Необходимость в общем карантине для всех россиян из-за вспышки хантавируса на круизном лайнере в Атлантике отсутствует, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.
"Карантин может быть наложен только в отношении людей, которые приезжают из тех регионов, где этот хантавирус зафиксирован. Их могут положить в больницу, если обнаружат признаки заболевания. При этом условии возможны карантинные меры, а общий карантин по всей стране — нет", — сказала Малинникова.
Она уточнила, что данных о том, что вариант хантавируса, который выявили на круизном лайнере в Атлантике, существует в России, пока не зафиксировано.
"На территории нашей страны работает система "Санитарный щит", которая четко фиксирует любой вирус, который может попасть в Россию. Существуют и тест-системы, которые позволят его выявить. Поэтому мы сегодня говорим только о том, что мы должны этот хантавирус контролировать", — подчеркнула эксперт.
Ранее радио RMF FM со ссылкой на главного санитарного инспектора Польши сообщило, что один человек помещен на карантин из-за подозрения в заражении хантавирусом. Кроме того, 20 британских пассажиров круизного лайнера MV Hondius, на котором произошла вспышка инфекции, по возвращении в Великобританию были изолированы в больнице на северо-западе Англии в воскресенье.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. ВОЗ подтвердила семь случаев заражения, три человека скончались. В воскресенье судно MV Hondius прибыло к берегам острова Тенерифе на Канарах.