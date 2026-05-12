На Камчатке дети подпалили сухую траву и чуть не сожгли полсела
09:40 12.05.2026 (обновлено: 10:49 12.05.2026)
На Камчатке дети подпалили сухую траву и чуть не сожгли полсела

© Сергей Лебедев/ВКонтактеПожар, который устроили дети в Тигиле Камчатского края
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дети в Тигильском районе Камчатки подожгли сухую траву, из-за чего начался пожар на площади 250 квадратных метров.
  • Дети сами вызвали пожарных, которые потушили огонь.
П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая – РИА Новости. Дети в Тигильском районе Камчатки подожгли сухую траву и чуть не сожгли полсела, но сами вызвали пожарных, которые потушили огонь, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.
"Вчера в Тигиле дети, играя с огнем, чуть не сожгли полсела. В этом году в Тигильском районе почти нет снега. Трава сухая, как порох. Дети подожгли ее и сразу же начался пожар. Неконтролируемое горение распространилось на 250 квадратных метров", – написал Лебедев в "Макс".
По словам министра, дети сами позвонили в службу спасения, немедленно прибыли пожарные и потушили огонь.
Лебедев отметил, что виновник пожара установлен, и родителям придется отвечать за проступки детей.
ПроисшествияКамчаткаКамчатский крайСергей Лебедев
 
 
