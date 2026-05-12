На Камчатке дети подпалили сухую траву и чуть не сожгли полсела

П.-КАМЧАТСКИЙ, 12 мая – РИА Новости. Дети в Тигильском районе Камчатки подожгли сухую траву и чуть не сожгли полсела, но сами вызвали пожарных, которые потушили огонь, сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.