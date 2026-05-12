Американский самолет-разведчик летает вокруг Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II держится в среднем в 50 километрах от российской границы, облетая регион над территорией Польши и Литвы.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский самолет-разведчик проводит патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем.