Рейтинг@Mail.ru
Американский самолет-разведчик летает вокруг Калининградской области - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:20 12.05.2026
Американский самолет-разведчик летает вокруг Калининградской области

Американский самолет-разведчик патрулирует зону около Калининградской области

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик проводит патрулирование вокруг Калининградской области.
  • Самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II держится в среднем в 50 километрах от российской границы, облетая регион над территорией Польши и Литвы.
  • Совершающий облеты самолет базируется в Румынии и также вылетает для сбора данных над Черным морем.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Американский самолет-разведчик проводит патрулирование вокруг Калининградской области, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Небольшой самолет на базе бизнес-джета Bombardier ARTEMIS II облетает российский регион над территорией Польши и Литвы, держась в среднем в 50 километрах от российской границы.
Как писал портал Defense One, США активно использовали первый такой самолет в 2021 году для слежения за российскими Вооруженными силами у границ Украины. При этом самолетом управляют сотрудники компании Leidos, а военные выступают в качестве заказчика на основе почасовой оплаты.
Совершающий облеты вокруг Калининградской области самолет базируется в Румынии. Оттуда он также вылетает для сбора данных над Черным морем.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Самолет RC-135W Rivet Joint британских ВВС - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Британский самолет-разведчик облетел Калининградскую область
8 мая, 15:40
 
В миреКалининградская областьПольшаЛитваНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала