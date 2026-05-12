Названы отрасли с самым острым дефицитом рабочей силы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Острее всего дефицит кадров в России ощущается в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи, заявил специальный представитель президента РФ Борис Титов.
- Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь свыше 12 миллионов работников.
- Титов подчеркнул, что для высокотехнологичных направлений будут воспитывать собственных специалистов, но останется множество профессий, требующих физической активности.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Острее всего дефицит кадров ощущается в России в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи, заявил РИА Новости специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в конце апреля сообщал, что в экономику России до 2032 года нужно привлечь свыше 12 миллионов работников.
"Острее всего дефицит кадров ощущается в обрабатывающей промышленности, транспортировке и хранении, а также в сфере информации и связи", - сообщил Титов.
"И если высокотехнологичные направления будем стараться закрывать, воспитывая собственных хороших специалистов, то остается еще множество профессий, где просто требуется физическая активность", - подчеркнул он.