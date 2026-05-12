Цифровой реестр кадров как путеводитель по отрасли беспилотников

Беспилотные технологии в России сегодня востребованы во множестве сфер и активно развиваются по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" . Чтобы привлечь в отрасль квалифицированных специалистов и упростить взаимодействие всех ее участников, в 2025 году "Университет 2035" запустил Цифровой реестр кадров БАС. Подробнее о том, как работает информационно-аналитический сервис и что он дает игрокам рынка – в материале РИА Новости.

Как устроена работа в реестре

Реестр объединяет специалистов, которые хотят развиваться в сфере БАС, учебные заведения, работодателей, организаторов мероприятий, а также федеральные и региональные органы власти, институты развития.

"В Цифровом реестре кадров БАС уже зарегистрировались более 230 организаций и свыше 30 тысяч пользователей, что подтверждает запрос на единый сервис профессионального развития в индустрии. Образовательный сегмент в реестре содержит более 100 программ, на которые мы уже получили свыше 5 тысяч заявок на обучение. А компании БАС теперь могут публиковать вакансии. Кроме того, реестр служит еще и навигатором событий в отрасли: в нем работает сервис регистрации мероприятий, включая профессиональные соревнования", – рассказал РИА Новости директор Центра компетенций по БАС "Университета 2035" Алексей Степанов.

Навигация по сайту простая. Есть два ключевых раздела – "специалистам" и "бизнесу". Далее можно выбрать опции: обучение, трудоустройство или мероприятия для потенциальных кадров. При поиске вакансий удобно задать параметры: направление, регион, график и другие. У соискателей также есть возможность сравнить свой профиль с размещенными в реестре вакансиями.

Еще больше возможностей – для профильных организаций. В частности, компании могут предложить свои образовательные программы и мероприятия, создать заявки на подготовку кадров, изучить доступную базу специалистов.

Например, сервис помогает верифицировать компетенции специалистов по ряду направлений БАС. Ключевые ниши – управление беспилотным воздушным судном (БВС), анализ и обработка данных, программирование, разработка, проектирование и производство.

"Единое окно" для БАС

Один из участников реестра – группа компаний "Геоскан". Она разрабатывает и производит БАС, малые космические аппараты, авионику, средства беспроводной связи и сенсоры для беспилотников, а также активно участвует в подготовке кадров для отечественного рынка беспилотников, взаимодействуя с вузами. Здесь ценят инженерное мышление, практическую ориентацию и готовность работать на стыке технологий и прикладных задач.

« "Цифровой реестр кадров БАС мы рассматриваем как профильный инструмент для работы с кадрами в отрасли. Он позволяет лучше понимать структуру компетенций и выстраивать подготовку специалистов под реальные задачи. Для компании это возможность точнее развивать образовательные направления и работать с профессиональным сообществом на более системной основе", – поделился руководитель отдела образовательных услуг компании "Геоскан Москва" Никита Попов.

Реестр также помогает российским вузам продвигать свои образовательные программы и быть в курсе трендов рынка беспилотников. Так, среди лидеров профподготовки в области БАС – Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика М.Д. Миллионщикова.

"Цифровой реестр кадров БАС – это "единое окно" доступа к беспилотию в России, позволяющее найти не только кадры и образовательные программы от ведущих вузов страны, но и современные технические решения, продукцию в сфере БАС, интересные проекты и партнеров", – говорит руководитель направления БАС в ГГНТУ Ислам Саламов.

Таким образом, сервис перекрывает сразу несколько ключевых задач по развитию отрасли, предусмотренных по нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" . В том числе формирование кадрового резерва и обеспечение лидерства России в разработке и производстве беспилотников.

Специалисты будущего

Уральская компания "Лаборатория будущего" занимается разработкой БАС и роботизированных комплексов для промышленности, логистики, охраны природы, нужд МЧС, в том числе на экспорт. А еще готовит операторов БВС в собственном центре компетенций.

« "В Цифровой реестр кадров БАС мы включились недавно, и для нас это возможность оперативно и прозрачно подтверждать уровень подготовки своих сотрудников и выпускников, а также выстраивать более понятное взаимодействие с заказчиками", – отметила руководитель департамента Академии беспилотных авиационных систем ООО "Лаборатория будущего" Светлана Исмагилова.

По нацпроекту "Беспилотные авиационные системы" с 2024 года предусмотрены меры господдержки для развития индустрии. В частности, разработчики БАС могут получить грант до 100 миллионов рублей на оформление конструкторской документации или 250 миллионов рублей – на сертификацию нового беспилотного аппарата. Кроме того, резиденты научно-производственных центров могут возместить затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы до 90%. Также вести бизнес в этой сфере помогает реформа по упрощению выдачи лицензий и разрешений.

Чтобы заниматься бизнесом в нише производства беспилотных авиасистем и комплектующих для них, необходимо получить лицензию и разрешение на деятельность. В России уже не первый год идет реформа — проект по упрощению выдачи лицензий и разрешений. Ежегодно в стране оформляется порядка миллиона таких документов. Сегодня все данные можно получить на "Госуслугах". Количество документов, которые нужны для получения лицензий, уменьшилось в два раза, а для разрешений — в 1,5 раза.