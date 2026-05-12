Испания обучила тысячи украинских боевиков
23:57 12.05.2026
Испания обучила тысячи украинских боевиков

Испания с 2022 года обучила более 9 тысяч украинских боевиков

Флаги Испании и Европейского союза. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испания с 2022 года обучила более 9 тысяч украинских военнослужащих.
  • Обучение украинских военных проводилось в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине и включало более 230 учебных модулей по примерно 40 различным специальностям.
  • Россия считает, что обучение украинских военных и поставки вооружений мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него.
МАДРИД, 12 мая - РИА Новости. Испания с 2022 года обучила более 9 тысяч украинских военнослужащих в рамках миссии военной помощи Евросоюза Украине, сообщил Генштаб страны.
"Более 9 тысяч украинских военных прошли обучение в Испании", - говорится в публикации ведомства в социальной сети X.
По данным Генштаба, в рамках миссии военной помощи ЕС Украине с 2022 года было проведено более 230 учебных модулей примерно по 40 различным специальностям.
Россия считает, что поставки вооружений Украине и обучение украинских военных мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
