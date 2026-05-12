Иран проведет переговоры с США при выполнении пяти условий, сообщили СМИ - РИА Новости, 12.05.2026
23:14 12.05.2026
Иран проведет переговоры с США при выполнении пяти условий, сообщили СМИ

© AP Photo / Vahid Salemi — Флаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Иран проведет переговоры с США при выполнении Вашингтоном пяти условий, сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, условия включают прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане, снятие антииранских санкций, разблокировку иранских активов, компенсацию ущерба, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
"Этот комплекс требований укладывается в рамки выстраивания минимального доверия для возврата к диалогу. Тегеран убежден, что без их реальной реализации возможности вступить в новые переговоры не будет", - написало агентство.
Тегеран, добавил Fars, передал Пакистану в качестве посредника в диалоге Ирана с США, что морская блокада также укрепила иранскую сторону во мнении, что США нельзя доверять.
