Иран проведет переговоры с США при выполнении пяти условий, сообщили СМИ

ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Иран проведет переговоры с США при выполнении Вашингтоном пяти условий, сообщило агентство Fars со ссылкой на осведомленный источник.
По его данным, условия включают прекращение войны на всех фронтах, в особенности в Ливане, снятие антииранских санкций, разблокировку иранских активов, компенсацию ущерба, а также признание суверенитета Ирана над Ормузским проливом.
"Этот комплекс требований укладывается в рамки выстраивания минимального доверия для возврата к диалогу. Тегеран убежден, что без их реальной реализации возможности вступить в новые переговоры не будет", - написало агентство.