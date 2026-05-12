16:02 12.05.2026 (обновлено: 16:04 12.05.2026)
Иран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США из-за агрессии

Иранский флаг. Архивное фото
  • Иран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США.
  • Иск был подан из-за атак на иранские ядерные объекты, санкций и угроз применить силу со стороны США.
  • Иран просит арбитраж потребовать от США прекратить вмешательство во внутренние дела Ирана и компенсировать причиненный ущерб.
ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Тегеран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США из-за атак на иранские ядерные объекты и санкций, сообщило связанное с судебными властями Ирана агентство Mizan.
"Правительство Ирана подало иск в арбитражный суд в Гааге против США из-за "военной агрессии в отношении ядерных объектов Ирана", "введения экономических санкций" и "угроз применить силу", - говорится в сообщении агентства.
По его данным, жалоба была подана из-за нарушений США "международных обязательств" во время "12-дневной войны" против Ирана (военный конфликт Израиля с участием США против Ирана в июне 2025 года). Сам документ был зарегистрирован в феврале-марте 2026 года.
Правительство Ирана, отмечает агентство, подало иск в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, предполагающими создание международного арбитражного трибунала для решения споров между Ираном и США и отказ Вашингтона в числе прочего от вмешательства в дела Тегерана.
Иран, согласно сообщению Mizan, просит арбитраж вмешаться и потребовать от США прекратить как прямое, так и опосредованное вмешательство во внутренние дела Ирана, а также полностью компенсировать весь причиненный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако затем перестали скрывать, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
