Иран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США.

ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Тегеран подал в арбитражный суд в Гааге иск против США из-за атак на иранские ядерные объекты и санкций, сообщило связанное с судебными властями Ирана агентство Mizan.
Правительство Ирана, отмечает агентство, подало иск в соответствии с Алжирскими соглашениями 1981 года, предполагающими создание международного арбитражного трибунала для решения споров между Ираном и США и отказ Вашингтона в числе прочего от вмешательства в дела Тегерана.
Иран, согласно сообщению Mizan, просит арбитраж вмешаться и потребовать от США прекратить как прямое, так и опосредованное вмешательство во внутренние дела Ирана, а также полностью компенсировать весь причиненный ущерб.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщалось о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществлял ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако затем перестали скрывать, что хотели бы видеть смену власти в Иране.