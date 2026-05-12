Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90 процентов

Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.
ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.
Телеканал CNN ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает вопрос возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.
"Одним из вариантов, которые есть у Ирана в случае повторного нападения со стороны США, может быть обогащение (урана - ред.) до 90%. Мы изучим этот вопрос в парламенте", - написал Резаи в соцсети X.
Иранские ядерные объекты, на которых располагались мощности по обогащению урана, неоднократно подвергались ударам.