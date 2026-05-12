Рейтинг@Mail.ru
Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90 процентов - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:41 12.05.2026 (обновлено: 09:53 12.05.2026)
Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90 процентов

Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.
ТЕГЕРАН, 12 мая - РИА Новости. Иран может рассмотреть вопрос об обогащении урана до 90% в случае атаки США, заявил представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи.
Телеканал CNN ранее сообщил, что президент США Дональд Трамп серьезно рассматривает вопрос возобновления боевых действий на Ближнем Востоке.
"Одним из вариантов, которые есть у Ирана в случае повторного нападения со стороны США, может быть обогащение (урана - ред.) до 90%. Мы изучим этот вопрос в парламенте", - написал Резаи в соцсети X.
При этом официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в начале марта заявил, что Тегеран не занимался обогащением урана на момент ударов США и Израиля 28 февраля.
Иранские ядерные объекты, на которых располагались мощности по обогащению урана, неоднократно подвергались ударам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.05.2026
Трамп назвал последний ответ Ирана на предложение США "очень глупым"
Вчера, 19:24
 
ИранСШАВоенная операция США и Израиля против ИранаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала