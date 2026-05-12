ОАЭ могли нанести удар по НПЗ в Иране, пишут СМИ

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. ОАЭ могли тайно атаковать иранский НПЗ после того, как президент США Дональд Трамп объявил о прекращении огня, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Удары, которые ОАЭ публично не подтвердили, включали атаку на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе", — говорится в материале.
По данным СМИ, инцидент мог произойти в начале апреля. После этого Тегеран нанес ответный удар по ОАЭ и Кувейту. В США это не вызвало беспокойства, поскольку на тот момент режим прекращения огня еще не вступил в силу, а сами Штаты приветствовали участие стран Персидского залива в войне против Ирана.
В конце апреля американцы в одностороннем порядке продлили перемирие с Тегераном до завершения диалога об урегулировании. В этот же период стороны провели переговоры, но они не принесли результатов. С тех пор США пытаются блокировать иранские порты. ИРИ же в ответ перекрыла Ормузский пролив.
На прошлой неделе Иран передал Пакистану ответ на предложение США по завершению конфликта. Трамп назвал его совершенно неприемлемым. По данным Axios, глава Белого дома рассматривает вариант возобновления ударов по исламской республике.