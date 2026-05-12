Назван регион с самой высокой средней ставкой по ипотеке в России

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Самая высокая средняя ставка по ипотеке в России в марте была в Ингушетии – 16,01%, следует из данных Центробанка, которые проанализировало РИА Новости.
На втором месте по этому показателю оказалась Чечня – 14,94%.
Показатель оказался в коридоре 11,5-12% в шести регионах: Новгородской области (11,93%), Саратовской области (11,9%), Самарской области и Калмыкии (по 11,69%), Тверской области (11,56%) и Коми (11,5%).
Еще в 11 регионах показатель составил от 11 до 11,5%: Владимирская область (11,48%), Вологодская область (11,46%), Москва (11,44%), Тульская область (11,41%), Смоленская область (11,3%), Омская область (11,28%), Костромская область (11,21%), Мурманская область (11,17%), Оренбургская область (11,16%), Курганская область (11,08%) и Челябинская область (11,05%).
Средняя ставка по стране в марте достигла 10%.