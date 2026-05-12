Москалькова рассказала об уходе института российского омбудсмена
15:01 12.05.2026 (обновлено: 15:11 12.05.2026)
Москалькова рассказала об уходе института российского омбудсмена

Москалькова заявила, что институт омбудсмена ушел из интеграционных сообществ

  • Институт российского омбудсмена ушел из интеграционных сообществ, работающих по двойным стандартам.
  • Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила об этом, выступая с докладом у президента Владимира Путина.
  • Полномочия Татьяны Москальковой заканчиваются в этом году и не могут быть продлены.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Институт российского омбудсмена ушел из интеграционных сообществ, работающих по двойным стандартам, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Мы практически переформатировали всю международную деятельность: ушли из тех интеграционных сообществ, которые работали по двойным стандартам и пытались навязать нам свои правила игры", - сказала она, выступая с докладом у президента РФ Владимира Путина во вторник.
Москалькова занимает пост уполномоченного по правам человека в РФ с 2016 года. Согласно законодательству, ее полномочия заканчиваются в этом году и не могут быть продлены. Федеральный омбудсмен назначается на должность и освобождается от должности Госдумой.
