Минпромторг разработал меры поддержки для производителей игр и игрушек

Прорабатывается финансовое обеспечение продвижения отрасли игр и игрушек в СМИ и интернет-пространстве.

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минпромторг России разработал две новые меры поддержки для производителей игр и игрушек, среди них компенсации затрат на приобретение лицензий для выпуска товаров с отечественными анимационными образами, сказал глава ведомства Антон Алиханов в ходе конгресса индустрии детских товаров.

По его словам, меры поддержки индустрии детских товаров планируется реализовать за "счет собственных ресурсов" министерства в этом году. "Сейчас как раз занимаемся перераспределением между статьями учетных расходов этих ресурсов, планируем направить их на несколько новых мер поддержки", - сказал министр.

Согласно презентации Алиханова , одной из таких новых мер поддержки является компенсация затрат на приобретение лицензий для использования образов героев российских мультфильмов в производстве детских игр и игрушек.