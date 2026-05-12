Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг разработал меры поддержки для производителей игр и игрушек - РИА Новости, 12.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 12.05.2026
Минпромторг разработал меры поддержки для производителей игр и игрушек

Минпромторг разработал меры поддержки для отечественных производителей игрушек

© Фото : Министерство промышленности и торговли РФМинистерство промышленности и торговли
Министерство промышленности и торговли - РИА Новости, 1920, 12.05.2026
© Фото : Министерство промышленности и торговли РФ
Министерство промышленности и торговли . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг России разработал новые меры поддержки для производителей игр и игрушек.
  • Одной из мер является компенсация затрат на приобретение лицензий для использования образов героев российских мультфильмов.
  • Прорабатывается финансовое обеспечение продвижения отрасли игр и игрушек в СМИ и интернет-пространстве.
МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Минпромторг России разработал две новые меры поддержки для производителей игр и игрушек, среди них компенсации затрат на приобретение лицензий для выпуска товаров с отечественными анимационными образами, сказал глава ведомства Антон Алиханов в ходе конгресса индустрии детских товаров.
По его словам, меры поддержки индустрии детских товаров планируется реализовать за "счет собственных ресурсов" министерства в этом году. "Сейчас как раз занимаемся перераспределением между статьями учетных расходов этих ресурсов, планируем направить их на несколько новых мер поддержки", - сказал министр.
Согласно презентации Алиханова, одной из таких новых мер поддержки является компенсация затрат на приобретение лицензий для использования образов героев российских мультфильмов в производстве детских игр и игрушек.
Также прорабатывается финансовое обеспечение продвижения отрасли игр и игрушек в СМИ и интернет-пространстве, по аналогии с тем, как ранее это делалось в косметической отрасли.
Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 06.05.2026
Глава Минпромторга назвал Россию лидером по производству тяжелых вертолетов
6 мая, 16:06
 
РоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала