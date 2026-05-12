Психотерапевт рассказал о пользе настольных игр - РИА Новости, 12.05.2026
07:16 12.05.2026
Психотерапевт рассказал о пользе настольных игр

Кульгавчук: настольные игры помогают при стрессе, тревоге и проблемах с весом

© Fotolia / Petro Feketa — Дети играют в настольные игры
Дети играют в настольные игры. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, что настольные игры могут помочь при стрессе, тревожных расстройствах и проблемах с холестерином.
  • Кульгавчук отметил, что настольные игры хорошо зарекомендовали себя как вспомогательный инструмент в программах снижения веса.
  • Психотерапевт добавил, что настольные игры помогают снизить мышечное напряжение, нормализовать дыхание и пульс, что особенно полезно для людей, склонных к паническим атакам и гипервентиляции.
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Настольные игры могут помочь при стрессе, тревожных расстройствах и проблемах с холестерином, рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.
"Я часто назначаю настольные игры в качестве инструмента мягкой психокоррекции – особенно в семейной терапии и при работе с тревожными расстройствами... Есть и связь с холестерином, но не прямая. Хронический стресс люди часто "заедают" простыми углеводами и жирами. Когда пациент начинает регулярно получать удовольствие от настолок, у него падает тяга к нездоровой еде как к антидепрессанту", - пояснил газете ВЗГЛЯД Кульгавчук.
Настольные игры, отметил он, хорошо зарекомендовали себя как вспомогательный инструмент в программах снижения веса. Врачи при проведении таких программ обращают внимание не только на поведенческие привычки пациента, но и на его психоэмоциональное состояние.
Врач добавил, что игра возвращает человека в безопасное "детское" пространство, где нет реальной угрозы, но есть понятные правила. С точки зрения психосоматики, продолжает психотерапевт, настольные игры помогают снизить мышечное напряжение, нормализовать дыхание и пульс. Это особенно полезно для людей, склонных к паническим атакам и гипервентиляции.
ОбществоЕвгений Кульгавчук
 
 
