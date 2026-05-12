Психотерапевт рассказал о пользе настольных игр

Психотерапевт добавил, что настольные игры помогают снизить мышечное напряжение, нормализовать дыхание и пульс, что особенно полезно для людей, склонных к паническим атакам и гипервентиляции.

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Настольные игры могут помочь при стрессе, тревожных расстройствах и проблемах с холестерином, рассказал врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук.

"Я часто назначаю настольные игры в качестве инструмента мягкой психокоррекции – особенно в семейной терапии и при работе с тревожными расстройствами... Есть и связь с холестерином, но не прямая. Хронический стресс люди часто "заедают" простыми углеводами и жирами. Когда пациент начинает регулярно получать удовольствие от настолок, у него падает тяга к нездоровой еде как к антидепрессанту", - пояснил газете ВЗГЛЯД Кульгавчук.

Настольные игры, отметил он, хорошо зарекомендовали себя как вспомогательный инструмент в программах снижения веса. Врачи при проведении таких программ обращают внимание не только на поведенческие привычки пациента, но и на его психоэмоциональное состояние.